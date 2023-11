Selena Gomez é uma das solteiras mais cobiçadas do momento no mundo dos famosos. No entanto, apesar deste estatuto, a cantora não sente nenhuma pressão para arranjar namorado.

Segundo a imprensa internacional, a artista está agora focada em priorizar a sua saúde mental, o que incluí não se preocupar em demasia com o seu estado civil.

"A Selena tem encontros casuais e está bem", destacou uma fonte ao Entertainment Tonight.

"Ela está na 'dela' e não sente nenhuma pressão para estar numa relação. Está apenas focada no que é melhor para ela e tem mantido os seus próprios limites. Os amigos e a família apoiam-na e apenas querem vê-la feliz", completa.

De recordar que Gomez já foi ligada a nomes com Zayn Malik e Drew Taggart dos The Chainsmokers.

