Diana Baía Pinto regressou ao Instagram 11 dias depois de ter dado à luz o segundo filho, uma menina. A filha de Carla Baía e João Pinto conseguiu "finalmente" um tempinho para gritar aos fãs: "estamos vivos".

"Obrigada por todo o carinho e por todas as mensagens que recebemos. Estamos bem e em natural fase de adaptação a quatro", esclareceu.

Às suas palavras, Diana juntou um "baby spam dos últimos dias", que é como quem diz: as amorosas fotografias que têm marcado os primeiros dias de vida da recém-nascida Alice, com a especial presença "do irmão mais velho mais estiloso de sempre" - o pequeno Vicente.

