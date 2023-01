Foi através das stories da sua página de Instagram que Bruna Quintas partilhou um desabafo, explicando a razão para ter escolhido andar de calções num dia de frio e chuva.

"Está muito frio, está a chover e eu estou de calções. Podia fingir e dizer que estou de calções porque fui treinar, ou porque não tenho frio... Mas nem uma coisa nem outra. Tenho frio, não fui treinar e só estou de calções porque não tenho roupa lavada", começou por admitir esta quinta-feira, 26 de janeiro.

"Ninguém me avisou. Quando somos crianças, jovens, dizemos que queremos crescer, ser independentes... Eu não quero. Eu já não quero, eu estava a brincar. Quero ir para casa dos meus pais, ter roupa lavada, comida feita", acrescentou em tom de brincadeira e desabafo.

De seguida, gravou ainda um pequeno vídeo onde mostra o look do dia. Veja tudo no vídeo da galeria.

De recordar que aos 25 anos, a atriz é mãe de uma menina, Matilda, que vai completar dois anos em junho. A menina é fruto da relação com Guilherme Moura.

