Salma Hayek ousou e deslumbrou na estreia do filme 'Magic Mike's Last Dance', na quarta-feira, em Miami.

A atriz, de 56 anos, destacou-se com um look com algumas flores, preto e transparente, que deixou em evidência a lingerie. Para completar o visual, escolheu uma mala verde.

Na 'passadeira vermelha' do evento, a atriz posou ao lado de outras caras do filme 'Magic Mike's Last Dance', o realizador Steven Soderbergh e Channing Tatum. Veja as fotografias da galeria.

