Lucas Rocha e Inês Santos, antigos participantes de 'Casados à Primeira Vista', continuam felizes e apaixonados. E a mais recente publicação no Instagram do barbeiro do Montijo é prova disso.

"Barbeira ao domicílio", escreve Lucas ao mostrar a namorada a cortar-lhe o cabelo.

Lucas, recorde-se, casou no programa da SIC com Anabela. Já Inês deu o nó com Hugo. As duas relações não resultaram e depois das gravações do programa terem terminado Lucas e Inês aproximaram-se e começaram a namorar.

[Eis a novo foto do casal]© Reproduções Instagram / Lucas

