Lembra-se de Hugo Oliveira? Participou na primeira temporada de 'Casados à Primeira Vista' e foi um dos concorrentes mais polémicos do formato da SIC. Mesmo assim, parece que o motorista conseguiu um 'passe' para entrar novamente no programa.

Mas vamos por partes. Na primeira temporada de 'Casados', que decorreu em 2018, Hugo Oliveira casou-se com Ana Águas, dançarina e técnica de saúde e bem-estar.

A relação foi marcada por várias divergências e falta de química entre o casal, o que culminou numa separação. Hugo protagonizou vários momentos de tensão e discussões, chegando mesmo a ser alvo de críticas nas redes sociais.

Relembre aqui alguns dos momentos protagonizados por Hugo Oliveira na primeira temporada.

Após ficar sem mulher, o motorista veio a público para denegrir a imagem da SIC e do programa, acusando-o de ser "uma fraude". As suas declarações chegaram mesmo a colocar o credibilidade do programa em causa.

Sete anos depois, Hugo Oliveira diz ter mudado de vida e está de volta para a quinta temporada de 'Casados à Primeira Vista'. Sabe-se que irá casar Ana Raquel, de 45 anos, no Palácio de Tancos, em Lisboa, antes de embarcar para o Senegal para a lua de mel.

Será que o concorrente vai conseguir encontrar o amor desta vez?

