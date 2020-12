A memória remonta a novembro de 2018, mas tornou-se viral na Internet este mês, após a morte de Sara Carreira. A jovem cantora perdeu a vida a 5 de dezembro, aos 21 anos, num aparatoso acidente de viação na A1, deixando o país num profundo sentimento de luto.

Pelas redes sociais, multiplicaram-se os tributos e foram recordados os melhores momentos da artista em palco, em família, na companhia de amigos e em aparições públicas. Um dos mais comoventes remete para um concerto do pai no Altice Arena, onde cantou a canção 'Sonhos de Menino' juntamente com os irmãos, Mickael e David.

A imagem comoveu o país e na rubrica Foto da Semana foi a que mais teve destaque em 2020, a par com a fotografia publicada por Vanessa Bryant, mulher de Kobe Bryant, dias após a morte do jogador de NBA, em janeiropassado.

O ano começou e terminou com perdas inestimáveis dentro e fora do panorama nacional. Além de Sara Carreira e Kobe Bryant, o país e o mundo choraram asmortes de Pedro Lima, Tozé Martinho, Filipe Duarte, Diego, Sean Connery eNaya Rivera.

