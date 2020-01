O príncipe Harry encontra-se na casa de campo da família real, em Sandringham, para a reunião de emergência convocada pela avó, rainha Isabel II, e que conta também com a presença do pai, príncipe Carlos, e do irmão, príncipe Wiiliam.

O encontro deve-se ao anúncio inesperado de Harry e Meghan Markle de se afastarem do núcleo sénior da realeza britânica.

Imagens captadas pela imprensa mostram que o duque de Sussex chegou ao local por volta das 11 horas da manhã. Por sua vez, William chegou pelas 13h45.

O encontro estava marcado para as 14 horas e pensa-se que ainda esteja a decorrer.

[Notícia em Atualização]