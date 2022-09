Tânia Ribas de Oliveira foi uma das figuras públicas a reagir à demissão de Marta Temido como ministra da Saúde. A apresentadora da RTP partilhou a sua opinião nas stories do Instagram, mostrando-se grata por toda a dedicação de Marta Temido, sobretudo durante os anos de pandemia.

"Esteve, durante dois anos, na frente de batalha na pandemia e foi a ministra da nossa saúde diariamente. Sempre séria. Genuinamente preocupada e presente", defende.

"É óbvio que o SNS precisa de uma reforma urgente e ela pode não ter tido - não teve - as declarações mais felizes em relação a médicos e enfermeiros que merecem muito mais e muito melhor. Mas esquecer dois anos de Marta Temido nos dois anos em que tudo temíamos é pura ingratidão", acredita.

"Saiu em boa hora e agora é urgente valorizar e proteger os nossos profissionais de saúde. Se os queremos no serviço público temos de lhes dar condições de trabalho. Ainda assim, uma coisa não invalida a outra - as pessoas não têm só defeitos e ser ministra da Saúde em pandemia foi um obstáculo que ultrapassou com distinção", completa.



© Instagram - Tânia Ribas de Oliveira

Leia Também: "Marta Temido, uma inexcedível ministra da saúde"

Leia Também: Cristina Ferreira sobre Marta Temido: "Fez o melhor que sabia e podia"