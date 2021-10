No dia em que foi revelado o contrato de exclusividade de Tony Carreira com a TVI, foi também emitida na estação uma entrevista exclusiva com o cantor, na qual falou deste acordo com o canal e de como se refugiou em estúdio para superar a morte da filha, Sara Carreira.

Foi durante o processo de luto que preparou o seu último disco, que será lançado no próximo mês, e preparou uma digressão com dezenas de concertos em Portugal, França, Canadá e EUA.

"Este disco tem uma mensagem especial. O disco é um reflexo do momento. Chama-se 'Recomeçar'. Estou pelo menos a tentar, não há outra alternativa", afirmou.

O disco estava pronto para editar no Natal do ano passado, mas devido ao trágico acidente que tirou a vida à filha, a 5 de dezembro de 2020, o projeto foi adiado. Desse disco foram aproveitados cinco temas e os restantes foram criados desde então.

"Como é que vivo hoje em dia? Levanto-me bastante cedo, começo a trabalhar, vou caminhando. Tento focar a minha cabeça em coisas. À noite é o pior. Como disse numa entrevista anterior, o acordar é mil vezes pior. Esta quantidade de concertos foi pedida por mim", disse.

O carinho do país

"Quero agradecer à classe artística pelo apoio que me deu. Portugal inteiro foi maravilhoso nesse sentido", frisou.

"Ao contrário de muitos pais que passaram pela tragédia que estou a passar, a minha dor é igual à deles, mas a música tem uma cena mágica. O meu refúgio nesta dor foi o estúdio. Refugiei-me lá muitas vezes para chorar", referiu, acrescentando que foi também em estúdio que encontrou esperança para continuar.

Tony Carreira destacou ainda o gesto de um casal que o sensibilizou particularmente. "Durante semanas tinha o hábito de ir ao sítio onde a minha filha morreu pôr uma vela. Um dia passa um camião por mim a apitar, sigo viagem e o camião continua a apitar. Saio na bomba de gasolina de Aveiras e o camião veio atrás de mim. Há um casal que baixa o vidro e diz: 'É simplesmente para lhe dar um abraço'. [...] Tenho de agradecer à vida. As pessoas têm por mim um carinho que espero nunca desiludir os portugueses".

"Espero que o palco e os aplausos me façam bem. Para já, o regresso foi por amor à música. Com mais convicção do que nunca, aquilo que cada vez mais me apetece fazer é música. Onde encontro alguma felicidade é na música", continuou.

O contrato de exclusividade

É a primeira vez que a TVI estabelece um acordo desta natureza com um músico. Este contrato, explicou Tony Carreira, foi assinado há um ano, mas devido à "tragédia" que lhe deixou a vida em suspenso, ficou na gaveta.

Neste sentido, o artista deixou o seu agradecimento à TVI pela compreensão e espera ao longo dos últimos meses.

"Sinto orgulho neste contrato. Há projetos que tenho na minha cabeça. Quem me deu melhor condições para concretizá-los foi a TVI. [...] Quando entrei em outubro, a negociação começou muito antes, em agosto, já era para começar nesses projetos e quando aconteceu esta tragédia na minha vida, fui sincero com o canal e disse que não estava em condições de trabalhar e que estavam à vontade para rescindir contrato. Estou muito grato porque na altura o que me responderam foi que quando estivesse em condições de trabalhar, começaríamos", afirmou.

O projeto é, na verdade, uma série de ficção sobre os 35 anos de carreira do cantor. Tony adiantou que já estão pensados os atores e realizador do projeto.

"Não tem absolutamente nada a ver" com o facto de ser acionista (com 1%) da Media Capital, destacou ainda. "Foi um investimento. Acredito no projeto", rematou.

