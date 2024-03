O ano começou com uma separação no seio da realeza. Em janeiro, o príncipe Leka da Albânia anunciou o divórcio de Elia Zaharia.

"Os valores de respeito e compreensão mútuos serão a base do nosso relacionamento a partir de agora, que será motivado pelo crescimento e educação da princesa Geraldine [filha do casal]. O bem-estar físico e espiritual da menina continuará a ser a nossa prioridade. Estamos dedicados em garantir uma vida feliz e segura a Geraldine", referiu-se no comunicado emitido na altura.

Mas a história não se ficava por aqui. Conforme destaca a Vanitatis, vários sinais indicavam que a separação não tinha sido tão amigável como transparecia à partida.

Para além de Elia ter feito um comunicado diferente do ex-marido, surgiu em cena uma outra mulher que dizia ter sido ela a causa da separação.

O caso volta agora a dar que falar por causa de um vídeo que surgiu nas redes sociais. Na gravação Elia, juntamente com o pai, aparece, alegadamente, a agredir Leka.

O momento foi gravado pelo próprio príncipe, que denunciou o ex-sogro e a ex-mulher à polícia. Poucas horas depois as imagens tinham ido parar às redes sociais.

A situação terá acontecido no passado dia 5 de março. Leka foi ao apartamento de Elia para ver a filha. O pai da ex-princesa, Gjergj Zaharia, terá começado então a agredir verbalmente o príncipe. Elia acabou por se meter na confusão, acusando o 'ex' de ser "uma fraude". A certa altura, Gjergj chega a pegar num pedaço de madeira para agredir Leka, mas acabou por desistir, relata a publicação.

Perante o sucedido, a Casa Real albanesa emitiu um comunicado: "Conforme foram informados, na tarde de 5 de março, o príncipe Leka foi agredido fisicamente com objetos pela ex-mulher e pelo ex-sogro. Vídeos deste momento foram divulgados nas redes sociais".

Entretanto, no dia a seguir, a advogada do príncipe disse ao programa de televisão 'Repolitix' que as relações entre o príncipe e a ex-mulher eram boas, pelo que este tinha sido apenas um caso "infeliz".

