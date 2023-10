O ator Erik Jensen foi diagnosticado com cancro colorretal, encontrando-se na fase quatro, a mais avançada desta doença. A notícia tornou-se conhecida depois de a família ter criado um perfil na plataforma GoFundMe, utilizada para se pedir financiamento para diversas causas.

Com esta ação, a família do artista pede algum dinheiro para os tratamentos. Apesar de se tratar de um cenário muito complicado, as pessoas mais próximas de Erik Jensen recusam perder a esperança.

Entretanto, vários colegas do ator têm ajudado a divulgar este perfil no GoFundMe e, até ao momento da publicação desta peça, já foram angariados 91.647 dólares (86.725 euros). Ao todo, a família pede 300 mil dólares (283.890 euros). Veja aqui o perfil.

Vale lembrar que Erik Jensen integrou o elenco de 'Walking Dead', tendo interpretado a personagem Steven Edwards. O ator participou ainda nas séries 'Mr. Robot' e 'For Life'.

