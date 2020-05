Cristina Ferreira foi novamente surpreendida com uma nova partida da equipa d'O Programa da Cristina'. Depois do assistente de produção Rúben Vieira ter cozinhado um ovo, quando ia mostrar o resultado final, ao tirar a tampa, ouviu-se um som de uma explosão.

Um momento que assustou por breve momentos Cristina Ferreira, tendo levado de seguida a muitas gargalhadas.

O episódio foi depois partilhado na página de Instagram da apresentadora da SIC. "Tenho uma equipa muito engraçada", lê-se na legenda do vídeo, que pode ver na publicação abaixo:

