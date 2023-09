Dwayne 'The Rock' Johnson regressou ao WWE para um encontro no mínimo épico. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o antigo lutador frente a frente com Jonh Cena, outra das grandes figuras da modalidade de luta.

Na gravação, que poderá ver de seguida, as duas lendas fizeram as delícias dos fãs na noite desta sexta-feira, 15 de setembro, na Ball Arena, em Denver.

Após um momento sério, Dwayne afirma: "Estou a ver que estás a sorrir!". "Bem-vindo a casa", respondeu, entretanto, Cena.

Desde logo, os admiradores mostraram-se muito felizes com este encontro inesperado.

Leia Também: Joe Manganiello visto com Caitlin O'Connor após separar-se de Vergara