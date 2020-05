Albano Jerónimo protagonizou um dos momentos altos do último direto de Bruno Nogueira nas redes sociais ao mostrar - da mais nada menos do que - com o rabo à vista

O ator havia prometido que se a live atingisse os 100 mil seguidores sairia às ruas de Lisboa seminu. E assim fez.

O direto atingiu esta meta aos 10 minutos e Albano desenhou o número nas nádegas, exibindo-o para a câmara.

Ora veja.

© Instagram - corpodormente

