Éder Militão partilhou esta quinta-feira, dia 15 de setembro, as primeiras imagens com a filha Cecília.

Nas stories do Instagram, o jogador brasileiro mostrou-se encantado com a menina, que surgiu muito contente ao colo do pai.

Militão, que já passou pelo FC Porto, encontra-se no meio de uma grande polémica com Karoline Lima, a mãe da criança.

Depois de se ter separado poucos dias antes do nascimento da menina, o defesa do Real Madrid processou a ex-companheira e exigiu uma indemnização de 45 mil reais (cerca de 8 mil e 500 euros) por difamação.

