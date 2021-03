Quem será o melhor cozinheiro na casa dos Obama? Michelle ou Barack? Esta foi a questão respondida pela ex-primeira-dama em entrevista à Extra TV, esta quarta-feira.

Michelle começou por destacar que ultimamente o casal não tem estado na cozinha, mas quando isso acontecia era a ex-primeira-dama quem melhor desempenhava essa função.

"Bem, nenhum de nós tem cozinhado muito agora. Mas quando estávamos numa fase de cozinheiros, eu é que preparava as refeições no dia-a-dia", contou.

No entanto, destaca, embora possa ser a melhor cozinheira, Barack tem alguns pratos que são um sucesso. "Eu diria que fui a melhor, mas ele tem as suas refeições especiais", acrescentou.

O casal tem duas filhas em comum, Malia, de 22 anos, e Natasha, de 19.

Durante a entrevista, Michelle falou também da alimentação das jovens. "Acho que todas as crianças têm o seu tempo para que as papilas gustativas se desenvolvam... Por isso, a chave para as minhas filhas era apenas tentar. Eu dizia: 'Experimenta. Podes não gostar agora, mas vai ajudar a preparar-te para um sabor novo e empolgante", contou.

