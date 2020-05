Manuel Luís Goucha encontra-se distante do marido, Rui Oliveira, há já longos dias, por causa do confinamento exigido pelo anterior estado de emergência. Desta forma, a vida de ambos tem sido dividida. Enquanto Goucha continua a apresentar o seu programa na TVI, Rui vai tratando de todos os afazeres que o monte do casal no Alentejo exige.

Ainda esta terça-feira, dia 5, por exemplo, Rui partilhou na sua conta de Instagram um vídeo onde está com as 'mãos na massa'.

"Abril molhado, enche o palheiro e engorda o gado", afirmou na legenda da publicação.

Ora veja!

