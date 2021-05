À semelhança de Rita Raposo, nora de Maria João Abreu, também o marido da atriz, João Soares, usou as redes sociais para a recordar e partilhar com os seguidores um dos momentos que guarda com mais carinho.

"Esta foto foi tirada por mim em junho de 2018, em Santorini, no final da tarde do dia em que embarcámos de regresso a Portugal. De regresso a casa. À nossa casa", começa por escrever na legenda de uma fotografia protagonizada por Maria João.

"Hoje, ao passear por outras tantas, não pode deixar de reparar no enquadramento quase celestial que esta imagem tem. E não deixa de ser brutalmente evidente e ilustrativo a aura que a minha João tinha... tem e terá. Na altura, foi só uma nuvem e um raio de sol... hoje, percebo que foi muito mais. É muito mais. Não foi sorte. Não foi o acaso. Não foi por acaso. Foi a João. A minha João", completou.

Posteriormente, João explicou o motivo pelo qual tem feito este género de homenagens na sua conta de Instagram: "Escrever estes textos são uma das formas do meu luto. De exteriorizar a minha dor. E mais importante, de manter vivo o amor da minha vida. De expressar a minha saudade. O meu amor por ela. Intenso e eterno. Como sempre foi. Como sempre será. Como ela merece. A minha João".

Note-se que Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio na sequência de dois aneurismas.

