A pausa forçada nas gravações da novela 'Terra Brava', devido à pandemia de Covid-19, está prestes a terminar. Tal como Luciana Abreu informou nas suas redes sociais, o elenco da trama da SIC prepara-se para em breve regressar a estúdio.

E com as gravações a começar, a atriz e cantora decidiu retomar os treinos para dar o seu melhor no papel de Tina - a bailarina do bar Carrossel.

Luciana disse aos fãs estar um pouco "enferrujada" devido às várias semanas em que esteve em casa de quarentena, mas a verdade é que a avaliar pelas imagens dos seus primeiros treinos a 'ferrugem' não se fez notar em um pouco.

Veja abaixo a dança sensual que impressionou os seguidores:

Leia Também: Nova foto mostra como estão crescidas as filhas de Luciana Abreu