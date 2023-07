É o segredo mais bem guardado da vida de Cristiano Ronaldo. Treze anos depois, ninguém sabe qual é a identidade da mãe biológica de Cristianinho, o filho mais velho do craque português, mas circula agora um vídeo que promete desfazer essa curiosidade.

No registo, entretanto tornado viral no TikTok, são mostradas algumas fotografias de Cristianinho, sendo que, no final, pode ver-se uma mulher ao lado de Ronaldo num iate. As semelhanças desta pessoa com o menino fazem crer que é esta a sua mãe biológica.

Vários são os cibernautas que acreditam nesta teoria e que confessam encontrar parecenças entre os dois.

Abaixo pode encontrar o vídeo em causa.

