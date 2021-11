Mãe de Sara Carreira destaca carinho recebido com partilhas do novo hino da associação com o nome da filha.

Na semana passada foi lançada uma nova versão do hino da Associação Sara Carreira, com a participação de várias caras conhecidas. Após a novidade, foram muitas as partilhas que foram feitas, carinho que a mãe de Sara Carreira e ex-mulher de Tony Carreira, Fernanda Antunes, fez questão de agradecer na sua página de Instagram. "Um agradecimento muito especial às muitas partilhas que fizeram do novo hino da Associação Sara Carreira. Enche-me o coração ver esta onda de amor", começou por dizer esta segunda-feira, 22 de novembro. "Peço desculpa a todos os que não foi possível incluir neste projeto, mas conto com a vossa ajuda para dar continuidade à realização dos sonhos", destacou de seguida. "Este hino é importante para o trabalho que está a ser feito pela associação, mas principalmente para a minha filha. A todos os que de alguma forma contribuíram para esta causa tão especial, obrigada", rematou. Leia Também: Lançada nova versão do hino a Sara Carreira, cantado por vários famosos