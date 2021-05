Júlia Pinheiro voltou a dar provas da sua elegância esta quarta-feira, dia 12, através da escolha do look com o qual apresenta hoje o seu programa das tardes da SIC -'Júlia'.

Para a ocasião, a apresentadora elegeu um vestido de primavera da marca Max Mara.

Trata-se de uma peça completa, que combina uma saia preta com uma camisa branca de mangas em cor mostarda.

Ainda que tenha merecido rasgados elogios por parte dos fãs, a verdade é que este modelito de Júlia Pinheiro não é acessível a todos os bolsos. No site oficial da marca, este vestido está disponível para venda no valor de 550 euros. Veja aqui.

