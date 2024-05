O Manchester United conquistou este sábado a Taça de Inglaterra, após uma vitória frente ao Manchester City por 2-1, numa partida que se disputou no estádio de Wembley.

Nas bancadas, a festejar, estava a família de Bruno Fernandes.

Ana Pinho, companheira do jogador dos 'red devils', mostrou na sua conta no Instagram imagens encantadoras do filho de ambos, Gonçalo, de três anos, nas quais se pode ver o menino animado a assistir à partida e a agitar a bandeira.

