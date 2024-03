Nuno Pereira, conhecido jornalista da SIC, esteve hoje, 19 de março, no programa 'Casa Feliz' à conversa com Diana Chaves sobre as filhas. Emocionado, o comunicador falou do amor imenso que tem pelas duas filhas, frutos de anteriores relacionamentos, lamentando não ter acompanhado de perto o crescimento destas.

"Todas essas ausências são um sofrimento gigante, de não poder estar, de não poder ver", afirmou, visivelmente emocionado.

"Fui pai sozinho e sofri muito com a ausência das minhas filhas. Dei muitas cabeçadas na parede, que é uma coisa que se fala pouco, do pai que se separa da mãe e que fica sem os filhos", acrescenta, falando do lado menos bom da guarda partilhada.

"Passam anos, anos e anos em que te vais deitar, entras no quarto e eles não estão lá. E tu só podes ir buscar ao fim de semana porque foi o acordo paternal que foi feito. Há a mãe sozinha e o pai sozinho também", adianta.

"Perde-se uma quantidade de coisas dos filhos que não se devia perder, mas pronto, faz parte. No futuro conseguimos todos compensar-nos uns aos outros por todas estas ausências que foram forçadas a acontecer entre nós", completa.

