A jornalista diz ter conseguido fazer as pazes com o passado e percebido as decisões dos pais.

Dina Aguiar foi uma das convidadas do programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 31 de janeiro. A jornalista da RTP1, que apresenta o programa 'Portugal em Direto', fez uma revelação sobre o seu passado, não tendo conseguido esconder a emoção. "Tive uma infância muito difícil. Confrontei os meus pais com isso. Eles não fizeram aquilo por mal, resolvi isso. Mas foi essa infância que me tornou na mulher que sou hoje", assegura, notando que chegou a esta conclusão depois de ter confrontado os pais sobre acontecimentos do passado. "Se nos focarmos em nós e no nosso caminho, vamos conseguindo mais vitórias e indo mais longe", diz ainda. A jornalista reconhece que os pais tiveram uma "vida de sacrifício" para que ela e os irmãos estudassem nas melhores escolas e que, por isso, lhes guarda "uma gratidão eterna". "Perceberes que abdicaram da vida deles por nós, não tens como não agradecer e perdoar", diz por fim. Leia Também: Dina Aguiar fala sobre amor aos 69 anos: "Não andava à procura"