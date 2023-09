Carlos III está em visita oficial a França e foi recebido pelo presidente Emmanuel Macron.

Os dois, que já tinham mostrado manter uma boa relação em 2021, quando foram vistos a conversar animadamente na COP26, em Glasgow, foram fotografados juntos em diversos momentos desde a chegada do rei inglês a Paris.

No entanto, uma imagem salta à vista por evidenciar uma quebra de protocolo, que refere que não se pode tocar no rei britânico.

Macron foi fotografado em mais do que uma ocasião com a mão colocada sobre as costas do monarca, um gesto que não parece ter incomodado Carlos III, que se mostrou bastante sorridente.

Carlos III e Emmanuel Macron© Getty Images