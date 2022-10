Emma Thompson, de 63 anos, ficou emocionada durante a sua participação no 'The One Show', da BBC, ao ser surpreendida com uma carta única escrita pelo seu falecido pai, Eric Thompson.

Os apresentadores Zoe Ball e Jermaine Jenas levaram para estúdio um manuscrito antigo, que faz parte do arquivo da BBC, feito e enviado pelo pai de Emma.

A carta de Eric Thompson pedia à produtora televisiva uma audição. Ainda que sem grande experiência, a sua vontade de trabalhar levou a que três anos depois fosse chamado a mostrar o seu talento.

"A minha mãe, que tem 90 anos, está a ver isto! Mãe...", começou por reagir a atriz, que mais tarde não conseguiu conter a emoção.

Eric Thompson foi o responsável pela criação da adaptação inglesa do programa infantil 'The Magic Roundabout'. Brilhou como ator, guionista e encenador. Morreu em 1982, aos 53 anos.

