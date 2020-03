Emma Stone e Dave McCary adiaram o casamento devido à pandemia da Covid-19, noticia o Page Six, segmento do New York Post.

Segundo a publicação, a cerimónia estava prevista para o passado fim de semana, em Los Angeles, mas como medida de prevenção, o casal decidiu cancelar e encontra-se agora sem nova data e local.

De recordar que a atriz e o guionista do 'Saturday Night Live' começaram a namorar em 2017 e anunciaram o noivado em dezembro do ano passado.

Leia Também: Casamento da princesa Beatrice será adiado... pela terceira vez