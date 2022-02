Emma Roberts foi questionada sobre a relação com Garrett Hedlund durante uma entrevista para a Tatler, publicada esta sexta-feira, 28 de janeiro. De acordo com o E! News, a atriz acabou por não esclarecer se está ou não separada.

"Estou num lugar onde posso dizer: 'Talvez tenha feito tudo certo, mas gosto de quem sou mais do que nunca'", disse à revista. "A minha vida mudou mais nos últimos dois anos do que nos 28 anos anteriores, e amo onde estou agora aos 30 anos", acrescentou.

O facto de tentar manter a vida pessoal longe dos holofotes não é novidade. Já em 2019, recorda o E! News, a atriz deixou claro numa entrevista à Cosmopolitan: "Não quero falar sobre os relacionamentos em que estou ou os que terminaram".

Os rumores do romance de Emma e Garrett surgiram pela primeira vez em 2019, logo após o fim da relação com Evan Peters. Em 2020, a atriz foi mãe pela primeira vez, de Rhodes, fruto da relação com Garrett Hedlund. No entanto, recentemente uma fonte contou que o casal se tinha separado.

