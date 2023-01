Emma Roberts está apaixonada e o amor não se esconde. A atriz, de 31 anos, foi vista durante um passeio com o companheiro, o também ator ator Cody John, e não conseguiram ficar longe um do outro.

As fotografias do casal foram captadas em Nova Iorque, esta quarta-feira, e são várias as manifestações de carinho que foram apanhadas pelas lentes dos paparazzi.

As imagens rapidamente chegaram à imprensa internacional, mas também não tardaram a circular nas redes sociais.

