Emma Caulfield Ford revelou em declarações à revista Variety ter sido diagnosticada com esclerose múltipla

A atriz, que fez parte de produções como 'WandaVision' e 'Buffy - A Caçadora de Vampiros', contou ter notado os primeiros sintomas da doença durante as gravações de um filme, em 2010, tendo recebido o diagnóstico pouco depois.

"Foi literalmente um pesadelo", referiu ao lembrar os primeiros sintomas, tais como a dormência que a afligia no lado esquerdo do rosto.

Emma Caulfield Ford, atualmente com 49 anos, contou o que estava a passar a familiares e amigos, mas escondeu a doença dos profissionais com quem trabalhava. "Não queria dar a ninguém a oportunidade de não me contratar", explicou.

Nas gravações da série 'WandaVision', que estreou em 2021, a atriz voltou a optar por não revelar a doença mas acabou por arrepender-se mais tarde.

"Quando terminou, não estava a sentir-me bem. Precisei de alguns dias para me recuperar. [...] Estava fisicamente a tentar fazer com que parecesse e me sentisse normal quando estava diante das câmaras", disse, consciente de que não poderá voltar a passar pelas provações físicas que viveu nas gravações de 'WandaVision'.

"Não posso fazer isso. Eles [a produção] não fizeram nada de errado. [...] Eles não sabiam o que estava a acontecer comigo", confessou, revelando que agora a produção do projeto já sabe o que se passa e que cuidados extra são necessários adotar nas filmagens em que participar.

Leia Também: Morreu a atriz Joan Hotchkis, de 'The Odd Couple'