Emily Ratajkowski voltou a destacar-se pelas curvas que conseguiu recuperar pouco tempo depois de ter sido mãe pela primeira vez, do pequeno Sylvester Apollo Bear, que nasceu em março.

A modelo surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao partilhar algumas imagens em que aparece em biquíni. Um modelo com o mesmo padrão e cores do calções de banho do filho. Fotografias que pode ver na galeria.

Recorde-se que o bebé é fruto do casamento de Emily com Sebastian Bear-McClard.

