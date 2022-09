Emily Ratajkowski decidiu 'responder' aos 'haters' com um momento animado na companhia do filho, Sylvester, de um ano.

Depois de ter sido criticada por ter posado nua com o menino enquanto tomavam banho, a modelo pediu indiretamente para "pararem de falar sobre ela".

Emily Ratajkowski gravou um vídeo onde aparece a dançar com o filho o tema 'Tuned In Freestyle', de Megan Thee Stallion, e partilhou as imagens no TikTok. Citando a letra do tema, pode ouvir: "Falem sobre algo que gostem, parem de falar sobre mim".

Veja o vídeo na galeria.

