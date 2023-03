Emily Ratajkowski parece estar arrependida do alegado romance com Harry Styles, com quem foi apanhada aos beijos recentemente.

A modelo é amiga da 'ex' do músico, Olivia Wilde, e segundo a imprensa internacional está com medo que a amizade de ambas fique beliscada com a situação.

Ratajkowski está a "implorar pelo perdão dela", contou uma fonte em declarações ao Page Six.

A mesma fonte acredita que este romance pode ser visto como "uma traição" para Olivia Wilde, já que a separação é recente - tendo ocorrido apenas em novembro do ano passado.

A verdade é que a amizade de Emily Ratajkowski e Olivia Wilde já dura há vários anos e foram muitas as ocasiões em que as duas foram vistas juntas em público.

