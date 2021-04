Desde que assumiu publicamente que estava grávida do primeiro filho que Emily Ratajkowski tem partilhado de perto com os fãs esta nova fase da sua vida. Partilhas que continuaram já depois do nascimento do bebé, o pequeno Sylvester, que chegou no mês passado, fruto do casamento com Sebastian Bear-McClard.

Ainda este sábado, a modelo, de 29 anos, publicou novas imagens no Instagram onde aparece a amamentar o menino. "Se parece que estou sempre a amamentar é porque estou", escreveu na legenda dos registos.

Mas não ficou por aqui e nas stories da mesma rede social publicou novas imagens em que aparece na companhia do filho. Veja todos estes recentes retratos na galeria.

