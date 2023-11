Emily Ratajkowski não passou despercebida quando compareceu ao lançamento da Rabanne x H&M, esta quarta-feira.

A modelo surgiu no evento com um conjunto prateado e cheio de brilho composto por top e saia. Para completar o look, escolheu uns brincos prata e umas botas de cano alto pretas.

De acordo com o Page Six, o top com gola redonda custa 349 dólares e a saia ronda os quase 450 dólares.

