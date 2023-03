Emily Ratajkowski destacou na sua página de Instagram algumas imagens da viagem a Tóquio, Japão, e acabou por ser criticada. Isto porque em nenhum dos registos se mostra com Harry Styles.

Esta semana ambos estiveram no centro das atenções depois de terem circulado imagens em que se beijavam no meio da rua na capital do Japão.

"Emily, tu sabes que falta uma foto", escreveu um fã. "Estávamos todos à espera dessa foto", acrescentou outro. "Onde está o Harry?", questionou um seguidor. "Todas as pessoas a perguntar onde está o Harry. Ele está a tirar as fotos", comentou outro internauta, como cita o Page Six.

