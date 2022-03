O filho de Emily Ratajkowski, o pequeno Sylvester Apollo Bear, completou um ano e a data foi assinalada no Instagram.

A mamã recorreu à rede social para celebrar publicamente este dia especial, tendo destacado três fotografias em que a modelo aparece sem roupa, durante a gravidez. A quarta e última imagem é do bebé, também ele sem roupa.

Além do aniversário do pequeno Sylvester, Emily Ratajkowski também comemorou o Dia da Mulher, esta terça-feira, dia 8 de março.

De recordar que o menino é fruto do casamento da manequim com Sebastian Bear-McClard, com quem deu o nó em 2018.

