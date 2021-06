Emily Ratajkowski celebrou o 30.º aniversário na praia, esta segunda-feira, 7 de junho, como mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

A modelo exibiu, de novo, as curvas, depois de ter sido mãe pela primeira vez no passado mês de março. No entanto, a boa forma não foi o único destaque.

Anteriormente, a manequim partilhou algumas imagens em que aparece com a combinar o look com o filho, Sylvester, de três meses. E a forma como Emily está a pegar no bebé deu asas a várias críticas.

Uma vez que na publicação onde aparece com o filho a caixa de comentários foi desativada, as críticas à postura da mamã foram feitas nas imagens em que se mostra a celebrar mais um aniversário, na praia.

"Ok, mas por que estás a segurar um bebé como se fosse um adereço na tua última foto?", comentou um internauta. "Menina, o teu bebé está bem?", questionou outro. "A segurar o bebé como se fosse uma mala", pode ainda ler-se entre as muitas mensagens.

Veja na galeria outras imagens que a modelo publicou na mesma rede social sobre o aniversário.

