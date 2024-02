Emilia Clarke recebeu uma das maiores honras do Reino Unido. A conhecida atriz britânica e a mãe, Jenny, foram investidas com a Ordem do Império Britânico.

A cerimónia aconteceu esta quarta-feira, 21 de fevereiro, no Castelo de Windsor e a distinção foi dada pelo príncipe William, filho do rei Carlos III.

Conforme destaca a imprensa internacional, este foi o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por ambas destino a doentes com danos mentais.

Vale notar que em 2019, Clarke fundou a SameYou, uma organização cujo o objetivo é apoiar (a nível físico e psicológico) pessoas que sofreram lesões cerebrais. Neste sentido, a mãe ocupa o cargo de presidente executiva da associação.

A ideia surgiu depois da própria Emilia Clarke viver uma situação assim. Em 2011, sofreu duas hemorragias cerebrais, algo que a despertou para o tema.

