O príncipe Harry pode até ter nos seus planos para um futuro próximo uma reunião com a sua família, o que a imprensa britânica continua a considerar "improvável".

O duque de Sussex admitiu um regresso ao Reino Unido para breve, durante a entrevista ao 'Good Morning America', e soube-se ainda, segundo uma fonte próxima, que este estaria disposto a retomar até os seus compromissos reais, dos quais abdicou em 2020, bem como a sua esposa, Meghan Markle.

Ainda assim, o Mirror revela que isto não é visto com 'bons olhos' por William, que ainda guarda muito rancor pelas declarações do irmão feitas no livro de memórias 'Spare'.

"Se dependesse do Harry, ele acabaria por entrar em cena, mesmo que isso significasse manter-se a um braço de distância do William, que ainda está a ferver de raiva pela conduta do irmão", explicou o especialista real Christopher Anderson.

"Ele [William] conhece bem o irmão e certamente não permitirá que ele volte para a família porque não confia nele", acrescentou ainda, citado pela Fox News Digital.

