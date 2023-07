Ainda a recuperar do enorme susto de saúde que viveu a 28 de junho deste ano, Madonna mostrou-se esta terça-feira mais ativa nas redes sociais.

A cantora partilhou três novas fotografias na sua conta oficial de Instagram.

"Uma única rosa pode ser o meu jardim. Um único amigo, o meu mundo", citou numa primeira partilha, na qual deixou ainda um "obrigado" a todos os que a têm apoiado nesta fase delicada.



Em seguida, a rainha da pop partilhou duas selfies com um peluche em forma de polvo. As imagens estão a dar que falar na imprensa internacional por estarem alegadamente com demasiados filtros.



Madonna, de 64 anos, foi levada para o hospital depois de ter sido encontrada inconsciente. Foi diagnosticada com uma infeção bacteriana grave e chegou a estar vários dias na unidade de cuidados intensivos.

