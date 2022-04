Olivia Wilde tornou-se no assunto do momento na manhã de quinta-feira, dia 28, depois de ter sido tornado público o conteúdo do misterioso envelope que a atriz recebeu em palco na apresentação do filme 'Don’t Worry Darling'.

A norte-americana, de 38 anos, participava no evento, realizado esta terça-feira durante o CinemaCon, quando recebeu o misterioso envelope. Sabe-se agora que dentro do sobrescrito estava uma intimação relacionada com a guarda dos filhos da atriz, produtora e modelo.

Os documentos judiciais dizem respeito a um processo aberto por Jason Sudeikis, seu ex-namorado, assegura o Deadline. Os dois atores, separados desde 2020, têm dois filhos em comum, Otis, de oito anos, e Daisy, de cinco.

A atriz não soube de antemão o que continha o envelope até o abrir, tendo mesmo chego a perguntar se era "um guião". O mesmo terá acontecido com o seu ex-noivo, que não teve "conhecimento prévio" de que Olivia seria notificada naquele momento e aquela hora.

Fontes próximas do ator revelam em declarações à Variety que este ficou desagradado com o que aconteceu e garantem que se tivesse sido informado "nunca toleraria que ela fosse intimada de uma maneira tão inadequada".

A organização da CinemaCon reagiu ao caso referindo que irá rever os protocolos de segurança como forma de "proteger a integridade" dos parceiros e artistas que marquem presença no evento.

