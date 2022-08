Carolina Deslandes publicou esta segunda-feira, dia 8 de agosto, uma nova fotografia em lingerie com uma legenda em que aproveitou para agradecer a forma como foi recebida no Porto.

"Até já Porto Lindo. Gravei um granda vídeo, reuni com a minha equipa e tomei decisões importantes para 2023, fui a Vila Pouca de Aguiar para um concerto lindo, abracei pessoas, ouvi muitas vezes 'a tua música é do c*rl' e amo como no Porto palavrão é amor. Volto já já", escreveu a cantora.

Vários foram os seguidores, que residem na capital do norte, que fizeram questão de dizer à cantora que vão ficar a aguardar o seu regresso à cidade.

