Foi em lágrimas que Adele anunciou esta quinta-feira, dia 20, que foi forçada a adiar o início da sua tão esperada série de concertos no famoso Caesars Palace Hotel.

A cantora lamentou ter sido forçada a tomar esta decisão um dia antes da primeira data agendada, no dia 21 de janeiro.

"Lamento muito, mas o meu espetáculo não está pronto", revela através de um vídeo onde explica ainda que os atrasos nas entregas do material para o espetáculo e os casos de Covid-19 que foram aparecendo na sua equipa impossibilitaram a realização dos concertos.

A interprete de 'Easy On Me' tinha-se comprometido a fazer dois espetáculos por semana no local, num total de 12 semanas de atuações realizadas até ao fim-de-semana de 16 de abril.

"Estou arrasada", confessou, dando conta de que tanto ela como outros elementos da sua equipa estariam acordados "há mais de 30 horas" para tentarem perceber se iam conseguir ter condições para avançar com o programado.

Para já, apesar da tristeza de Adele, os espetáculos ficam cancelados e ainda sem novas datas.

