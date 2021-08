Quando descobriu que estava grávida, confidenciou nas redes sociais, Mafalda Sampaio ficou particularmente feliz pelo período da gestação coincidir com os meses de verão.

A digital influencer tem documentado esta fase especial nas suas plataformas e não faltam ideias de visuais para inspirar outras mulheres que estejam também a aguardar a chegada de bebé.

Na galeria vai poder conferir ideias de looks cheios de estilo usados por Mafalda Sampaio durante a segunda gravidez.

Recorde-se que a influencer é já mãe de uma menina, Madalena, de três anos, fruto do namoro de longa data com Guilherme Machado. O casal prepara-se agora para dar as boas-vindas a um menino.

Leia Também: Mafalda Sampaio exibe barriguinha de grávida na praia