O rei Carlos III e a rainha consorte, Camilla, chegaram esta terça-feira, 13 de setembro, à Irlanda do Norte.

O filho de Isabel II deverá reunir-se com políticos das diferentes comunidades, no âmbito de uma visita às quatro nações constituintes do Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte). Um dos seus primeiros atos oficiais enquanto rei.

Uma multidão de pessoas e milhares de flores e homenagens à rainha Isabel II esperavam o novo rei do Reino Unido e a sua esposa.

O casal foi recebido com sorrisos e mensagens de carinho na chegada ao Castelo de Hillsborough. Numa breve caminhada, Carlos e Camilla cumprimentaram quem os esperava com sorrisos, apertos de mão e simpatia.

Carlos III está agora reunido com os políticos da região no Castelo de Hillsborough, ao sul de Belfast. Em seguida, participará num serviço religioso anglicano em Belfast, com a presença de protestantes e católicos, bem como dos líderes irlandeses.