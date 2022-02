Rúben da Cruz e a namorada, Filipa Falcão, reuniram familiares e amigos numa festa especial onde celebraram a chegada do primeiro filho de ambos, Salvador.

O tradicional baby shower teve como tema o filme Rei Leão e o lema "hakuna matata".

"É sempre bom partilhar o amor e os nossos sonhos com a nossa família e amigos. Decidimos fazer o chá de bebé do nosso príncipe onde crescemos, vivemos e amamos estar", escreve o famoso DJ ao partilhar com os seguidores do Instagram as imagens do evento, que decorreu na praia da Costa de Caparica.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens:

