A viagem oficial de Kate Middleton e William a Belize continua pautada por momentos felizes, de grande animação e confraternização com a comunidade.

Uma das primeiras paragens dos duques de Cambridge no país da costa leste da América Central prendeu-se com uma visita à vila de pescadores de Hopkins. No local, o príncipe e a esposa encontraram-se com membros da comunidade indígena Garifuna.

Sempre animado, o casal aceitou dar um pezinho de dança com os habitantes locais e ainda provar e ajudar a confecionar pratos típicos da região e da comunidade em questão.

Espreite na galeria as imagens que registaram os animados momentos de Kate e William dançam com comunidade indígena em Belize.

